Усик: Бриедис – скучный боксер, но это приносит свои плоды

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик поделился мнением о полуфинале World Boxing Super Series против Майриса Бриедиса.

"Что Бриедис чертовски профессионально делает, так это обнимается с соперником. Главное не давать Майрису делать это, поскольку с ударами оппонента он справляется плохо.

Бриедис – скучный боксер, но это приносит свои плоды, когда Майрису удается навязать свой стиль сопернику", – цитирует Усика BoxingScene.

Напомним, объединительный поединок между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом состоится 27 января в Риге. Смотрите также промо видео боя Усик – Бриедис.