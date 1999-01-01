Ульяне Семеновой вручили Почетную грамоту Рижской думы

Традиционно людей, которые талантом и трудом внесли свой вклад в признание Риги и привлекли внимание общественности к столице Латвии, чествуют 18 ноября. Ульяна Семенова в тот день не смогла прийти на торжественное мероприятие.

Почетная грамота Рижской думы и награда вручены Ульяне Семеновой за пожизненный вклад в развитие баскетбола и повышение доверия к Риге. В 1976 году и 1980-м она становилась олимпийской чемпионкой, в 1971-м, 1975-м и в 1983 году – чемпионкой мира, 10 раз удостаивалась титула чемпионки Европы, 13 раз выигрывала Кубок Европы, 15 раз становилась чемпионкой СССР и четырежды чемпионкой Народной спартакиады. В 1993 году Ульяна Семенова была принята в Зал славы баскетбола имени Нейсмита в Спригфилде (США), в 1999 году – в Зал славы женского баскетбола в Ноксвилле (США) и в 2007 году – в Зал славы Международной федерации баскетбола в Мадриде (Испания).

Прославленная олимпийская чемпионка – почетный член Латвийского олимпийского комитета. Ульяна Семенова также возглавляет Латвийский социальный фонд олимпийцев, который заботится о многих ветеранах спорта. Также уже много лет подряд она организует розыгрыш Кубка Ульяны Семеновой по баскетболу среди девочек. Эти международные соревнования получили широкое признание. Друзья и коллеги характеризуют Ульяну Семенову как очень доброго и сердечного человека.