Рижское «Динамо» выиграло у «Йокерита», прервав серию из семи поражений

«Йокерит» в Хельсинки проиграл рижскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

За гостей отличились Оскарс Батня, Эмилс Гегерис, Микелис Редлихс и Микс Индрашис. Таким образом, подопечные Юкки Ялонена потерпели четвёртое поражение в последних пяти встречах. В свою очередь, рижский клуб прервал свою семиматчевую безвыигрышную серию.

«Йокерит» - «Динамо» Р - 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Шайбы забросили:

1:0 Палола (Норман, Йормакка), 31:04

1:1 Батня, 33:56

1:2 Гегерис (Батня, Мейя), 54:24

2:2 Йормакка (Палола, Норман), 55:46

2:3 Редлихс М. (Индрашис, Дарзиньш), 58:53, ГБ

2:4 Индрашис (Дарзиньш), 59:38, ГБ