Бриедис-Усик: уже сегодня пройдет самый ожидаемый бой года

Уже сегодня в «Арена Рига» состоится одно из самых значимых событий года для латвийского спорта - в рамках полуфинала Мировой суперсерии бокса на ринг выйдут Майрис Бриедис и украинец Александр Усик. Победитель боя получит чемпионский пояс соперника и выйдет в финал, который пройдет в Саудовской Аравии.

Примечательно, что как специалисты, так и букмекеры и большинство болельщиков считают фаворитом боя Усика, однако на стороне Майриса Бриедиса поддержка многочисленных фанатов и болельщиков. Специалисты обещают интересный поединок, и совсем не ислючено, что латвийский боксер может преподнести сюрприз. В любом случае, все решится в ринге в течение 12 раундов, если, конечно, все не закончится досрочно нокаутом.

Победитель будет биться в финале против россиянина Мурата Гассиева или кубинца Юньера Дортикоса. Первый — чемпион мира по версии IBF, второй — по версии WBA. Их полуфинальный поединок состоится 3 февраля в Сочи — через неделю после встречи Бриедиса с Усиком в Риге.

Как уже сообщалось ранее, вчера в Риге прошла церемония взвешивания перед полуфиналом. Первым на весы встал Бриедис - его вес составил 90,3 кг, Усик оказался на 100 граммов тяжелее - 90,4 кг. Долгожданный поединок пройдет в весовой категории до 90,7 кг. Следовательно, оба тяжеловеса уложились в лимит и допущены до боя в столице.

Известен состав судейских бригады, которая будет обслуживать объединительный поединок в первом тяжелом весе между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом.

Третьим человеком в ринге станет один из самых известных рефери современности – Кенни Бейлисс из Невады, США. Боковыми судьями станут Робин Тэйлор (США), Крэйг Мэткальф и Роберт Тэппер (оба – Канада).