Братья Шицс завоевали в Сигулде серебро чемпионата Европы

Сегодня (27 января) в Сигулде проходит последний, девятый этап Кубка мира по санному спорту, одновременно являющийся и чемпионатом Европы. В соревнованиях на санях-двойках латвийский экипаж Андрис Шицс и Юрис Шицс завоевал серебро.

Латвийский экипаж стал вторым на домашнем этапе Кубка мира и вице-чемпионом Европы. Братья Шицс по сумме двух попыток уступили немцам 0,055 секунды.

Второй латвийский экипаж Оскар Гудрамович и Петерис Калниньш занял 4-е место, а Кристенс Путинс и Имантс Марцинкевич на домашней трассе были восьмыми.

Победителем этапа в Сигулде на санях-двойках стал немецкий экипаж Тони Эгерт и Саша Бенекен. Им также досталось золото чемпионата Европы. Тройку призеров на этапе в Сигулде замкнули лидеры сезона Тобиас Вендль и Тобиас Арльт.