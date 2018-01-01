МОК зарегистрировал 169 российских спортсменов для участия в Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал 169 спортсменов из России для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР), руководитель российской делегации на Играх Станислав Поздняков.

«МОК сегодня официально зарегистрировал спортсменов и список российской делегации в своей системе, теперь уже де-факто они в ней находятся и с этого момента могут начать получать аккредитации», - сказал Поздняков.

Отметим, что число 169 появилось в СМИ еще в четверг, когда совместно с национальными и международными федерациями по зимним видам спорта была окончательно утверждена спортивная заявка«олимпийских атлетов из России». Выходит, что сегодня МОК просто одобрительно кивнул головой.

Полный список допущенных спортсменов опубликован на официальном сайте ОКР.

Напомним, что МОК приостановил членство ОКР в организации, из-за чего сборная России не будет представлена на Играх-2018. Российские спортсмены могут выступать на Играх только под олимпийским флагом в статусе «олимпийский атлет из России».

Таким образом, участвовать в Играх в Пхенчхане будут только те российские спортсмены, которые получили приглашение от специальной комиссии МОК под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон.

Ранее стало известно, что МОК не пригласил на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин.





