Битва длиной 12 раундов: Бриедис проиграл Усику

В ночь на воскресенье, 28 января, лучший боксер Латвии Майрис Бредис в рамках полуфинала Мировой суперсерии бокса в «Арена Рига» уступил по очкам украинскому боксеру Александру Усику. 12-раундовый поединок выдался действительно захватывающим - при переполненных трибунах боксеры показали бой, достойный финала серии.

В первых раундах преимущество было на стороне латвийского боксера, однако затем Усик ускорился и перехватил инициативу, после чего бой продолжался под диктовку украинца. Бриедис всеми силами пытался взломать оборону оппонента, однако Усик держал удобную для себя дистанцию и уверенно вел поединок к завершению.

В финале украинцу предстоит бой против россиянина Мурата Гассиева или кубинца Юньера Дортикоса. Первый — чемпион мира по версии IBF, второй — по версии WBA. Их полуфинальный поединок состоится 3 февраля в Сочи.