Усик: Бой против Бриедиса был самым тяжелым в моей карьере

Украинский боксер Александр Усик по очкам победил Майриса Бриедиса в первом полуфинале Всемирной боксерской суперсерии в тяжелом весе. Бой продлился все 12 раундов после которых судейским решением Александр Усик одержал победу – 114:114, 115:113, 115:113.

Александр Усик объединил чемпионские пояса в тяжелом весе, став обладателем двух чемпионских поясов по версиям WBO и WBC, а также вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии, где встретится с победителем пары Мурат Гассиев – Юниер Дортикос, который состоится 3 февраля.

На пресс-конференции после боя Усик был в хорошем настроении, отметив, что не думает пока о финале, а хочет побыстрее в отель, а также ответил на вопрос, с каким из поясов в понедельник он отправиться на работу.

"У меня в коллекции появился еще один пояс. Слава Богу. Майрис – хороший спортсмен, сильный спортсмен и вы увидели прекрасных, великолепных 12 раундов боя. Я думаю, что те, кто увидел бой вживую - увидел великолепный вечер бокса.

Финал? Я вообще не думаю об этом. Я сейчас думаю о том, чтобы поскорее вернуться в раздевалку, переодеться, поехать в номер, поспать, а завтра быстро поехать домой и обнять свою семью. А о финале я буду думать тогда, когда этот финал будет.

С каким поясом я пойду в понедельник на работу? А я не работаю. Вот моя работа (показывает на пояса – прим.). Возможно, вы хотели спросить, с каким поясом я в понедельник поведу дочку в школу? Я оба возьму. Повешу на разные плечи и пойду по району, ее в школу поведу. Если серьезно, то пояса не буду брать. Будут они лежать дома, будет у них почетное место. Да и в понедельник я не пойду никуда.

Удивился ли я началом боя от Бриедиса? Тут бабка надвое сказала, выглядел он лучше меня или нет в первой половине боя.

Я ожидал это, мы готовились к этому. Я смотрел его поединки, у него 25 боев и все выигрышные. Мы с командой со своей задачей справились, план выполнили, и мы возвращаемся домой с трофеем", - отметил Усик на пресс-конференции.

Сразу после боя в ринге Александр Усик признался, что бой против Бриедиса был самым тяжелым в его карьере.

«Определяющим в бое стала оппозиция спортсмена, качественный бой со стороны Майриса. Это, наверное, мои самые тяжелые 12 раундов, которые я проводил когда-либо. Мы сделаем соответствующие выводы и будем готовится к финалу», - сказал Усик после боя.