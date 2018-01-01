Воскресенье, 28 января
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Российский лыжник умер во время гонки

Lenta.ru
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Российский лыжник Андрей Шамшурин умер во время марафонской гонки на чемпионате мира среди ветеранов, который проходил 26 января в американском штате Миннесота. Об этом сообщает журнал «Лыжный спорт».

По словам очевидцев, 54-летний спортсмен почти добрался до финиша, оставалось всего несколько километров. Тело мужчины предстоит перевезти на родину.

Причина смерти пока не уточняется.

Чемпионат мира среди ветеранов по лыжным гонкам Masters World Cup 2018 проходил в Миннесоте с 19 по 26 января, отмечается на его официальном сайте. В нем могли принять участие лыжники старше 30 лет любого спортивного разряда, как мужчины, так и женщины. Как следует из старт-листа, Шамшурин бежал на дистанции 40 километров.

0 Комментарии