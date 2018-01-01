Усик – Бриедис: WBSS представила фильм о бое

Чемпион мира по версиям WBO и WBC в тяжелом весе Александр Усик (14-0, 11 КО) накануне в Риге решением большинства судей (114:114, 115:113, 115:113) одолел Майриса Бриедиса (23-1, 18 КО) и стал первым финалистом Всемирной боксерской суперсерии.

Организаторы турнира WBSS «по гарячим следам» смонтировали фильм о бое. Что из этого вышло, смотрите ниже:

Напомним, в финале WBSS наш боксер встретится с победителем встречи Мурат Гассиев – Юниер Дортикос. Решающий бой запланирован на май 2018 года в Саудовской Аравии.