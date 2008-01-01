Родченков: Вся легкоатлетическая сборная России на ОИ-2008 была под допингом

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, ставший героем нового документального фильма немецкого журналиста Хайо Зеппельта, затруднился ответить на вопрос о том, находится ли он в безопасности в связи с допинговым скандалом.

Кроме того, Родченков подчеркнул, что вся легкоатлетическая сборная России принимала допинг перед Олимпийскими играми – 2008 в Пекине.

"Наслаждаюсь каждым новым днем, который мне удается прожить, и радуюсь тому, что могу заниматься своими любимыми делами. Как я могу судить, нахожусь ли я в безопасности? Нет ли рядом профессионального киллера? Судить об этом невозможно.

Перед Играми в Пекине ситуация была очень простой: разрешалось все. И вся легкоатлетическая сборная России была под допингом.

В период между Пекином-2008 и Лондоном-2012 мы поменяли стратегию сокрытия. Мы контролировали все", – сообщил Родченков в документальном фильме, который вышел на немецком телеканале ARD.