Представитель Усика: в бою против Бриедиса все решилось в последнем раунде

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк после победы Александра Усика (14-0, 11 КО) над Майрисом Бриедисом (24-1, 18 КО) в интервью xsport.ua рассказал о близком решении судей, а также планах на будущее.

«У меня невероятные впечатления от того, что мы увидели. Однако, это было очень близкое решение судей. На самом деле, оно даже ближе, чем кто-то мог представить. Если бы один из судей не отдал Усику последний раунд, который, по моему мнению, он выиграл, а двое других судей отдали 12 раунд Бриедису.

Если бы тот судья не отдал Усику последний раунд, то была бы ничья за большинством решений. Так как ничья, то идут к запискам четвертого арбитра, у него тоже ничья. А когда уже у четвертого судьи ничья, тогда победителем становится тот, кто победил в 12 раунде. А победил Бриедис 2:1.

Это настоящая закалка для чемпиона уже по двум версиям.

Я, и не только я, все увидели у Александра стержень. Он – мужик, с металлическими… нервами.

Напомним, в ночь на воскресенье, 28 января, лучший боксер Латвии Майрис Бредис в рамках полуфинала Мировой суперсерии бокса в «Арена Рига» уступил по очкам украинскому боксеру Александру Усику.

Бой продлился все 12 раундов, после которых судейским решением Александр Усик одержал победу – 114:114, 115:113, 115:113.

Александр Красюк: «Усик – мужик, с металлическими… нервами»