Игроки НХЛ тоже хотят на Олимпиаду: «Мы чувствем себя ограбленными»

Игроки «Оттавы», швед Эрик Карлссон, и канадец из «Лос-Анджелеса» Дрю Даути выразили свое разочарование тем, что сильнейшие игроки мира вынуждены будут смотреть хоккейный турнир Олимпиады по телевизору.

НХЛ и ИИХФ летом так и не пришли к соглашению по участию выступающих в НХЛ игроков и во время Олимпиады регулярный чемпионат НХЛ прерван не будет. Александр Овечкин, например, угрожал НХЛ самовольным отъездом на Олимпиаду, но поскольку терять миллионные контракты игроки не хотят, то периодически просто высказывают недовольство тем, что впервые за 20 лет Олимпиада пройдет без их участия.

Серебряный призер Сочи-2014 в составе сборной Швеции Эрик Карлссон заявил: «Многие из моих друзей получат шанс сыграть на Олимпиаде, и я очень рад за них. Но в то же время я крайне разочарован тем, что меня ограбили в ситуации, которую я очень долго ждал. Что есть, то есть. Мы ничего не можем с этим поделать.»

Олимпийский чемпион Сочи, канадец Дрю Даути: «Я по-прежнему немного расстроен, что мы не сможем поучаствовать в Олимпиаде. Будет не очень комфортно смотреть финал хоккейного турнира».

На играх в Пхенчане хоккеисты выступающие в Америке будут представлены только студенческими лигами, либо второй по силе американской профессиональной лигой , АХЛ. Причем на Олимпиаду едут лишь те, у кого только односторонний контракт с клубом АХЛ.