Остапенко победила российскую теннисистку на турнире в Санкт-Петербурге

Звезда латвийского тенниса Алена Остапенко в среду (31 января) победила россиянку Веру Звонареву со счетом 7:6 (8:6), 6:3, и вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге.

Матч продолжался 1 час 39 минут. Россиянка сделала два брейка, но Остапенко отыгралась и затем взяла верх на тай-брейке. Во втором сете латвийская теннисистка повела 4:0 и удержала перевес, хотя при счете 5:1 позволила сопернице выиграть два гейма подряд. Рижанка выиграла 35 мячей ударами навылет, Звонарева — лишь четыре.

Следующей соперницей Остапенко станет Петра Квитова (Чехия) или Ирина-Камелия Бегу (Румыния).