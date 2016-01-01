Украинский пятиборец Александр Пинчук получил гражданство Латвии за особые заслуги

Сейм сегодня за особые заслуги перед Латвией присвоил гражданство украинскому пятиборцу Александру Пинчуку.

С просьбой предоставить гражданство Пинчуку, выразившему желание жить и продолжать спортивную карьеру в Латвии, в Сейм обратилась Латвийская федерация современного пятиборья.

На Олимпийских играх 2020 и 2024 гг. Пинчук сможет выступать в составе олимпийской сборной Латвии.

В августе 2016 году Пинчук получил временный вид на жительство в Латвии.

По закону, Сейм может предоставить гражданство человеку, имеющему особые заслуги перед Латвией.