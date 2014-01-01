Аннулированы дисквалификации 28 российских спортсменов; Дукурс остался без «золота»

Спортивный арбитражный суд в четверг сообщил об отмене дисквалификации 28 российских спортсменов, в том числе скелетониста Александра Третьякова, которому ранее Международный олимпийский комитет (МОК) присудил пожизненный запрет на участие в Олимпийских играх. После решения суда восстановлены и результаты, завоеванные этими спортсменами на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Апелляции еще 11 российских спортсменов удовлетворены частично, в том числе бобслеистов Александра Зубкова и Александра Касьянова. Им сочинские результаты аннулируются, что позволяет получить золотую медаль четверке Оскара Мелбардиса, а в соревнованиях двоек ему и Дауманту Дрейшкенсу достается бронза.

Дисквалификация снята и с российских саночников Альберта Демченко и Татьяны Ивановой, что означает, что серебряная медаль в эстафете не достанется Элизе Тируме (Цауце), Мартиньшу Рубенису и братьям Шицсам, которые на Олимпиаде были третьими.

Снятие дисквалификации с российских спортсменов означает, что они теоретически могут принять участие в Олимпиаде в Пхёнчхане. Правда, для этого они должны получить приглашение МОК.

Всего апелляции подали 42 российских спортсмена, а рассмотрены были 39 случаев.