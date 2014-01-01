Дукурс после оправдания российских спортсменов предложил Макларену застрелиться

Главный тренер сборной Латвии по скелетону Дайнис Дукурс раскритиковал руководителей независимых комиссий Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК) Ричарда Макларена и Дениса Освальда.

«Ричард Макларен и Денис Освальд выглядят абсолютными идиотами. Они должны или застрелиться, или повеситься. Собирали на каждого спортсмена по 50 страниц доказательств, а сейчас в проигрыше. По ощущениям продолжение будет. Пока это все напоминает качели. Наша задача, чтобы эти качели не попали нам по лбу», — заявил Дукурс.

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Сын Дайниса Дукурса Мартинс Дукурс стал серебряным призером Олимпиады в Сочи. Золотую медаль выиграл россиянин Александр Третьяков. Вначале МОК признал его виновным в нарушении антидопинговых правил,

награда должна была отойти к Дукурсу. Однако 1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал Третьякова и еще 27 российских участников Игр-2014,

отменил их пожизненное отстранение от Олимпиад и оставил в силе результаты последней зимней Олимпиады.

Макларен возглавил независимую комиссию WADA весной 2016 года после того, как бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков обвинил российских спортсменов в массовом употреблении допинга до, во время и после Олимпиады в Сочи. Макларен подтвердил правоту Родченкова, представив доклад в двух частях, но не привел доказательств вины отечественных атлетов.

Освальд руководил комиссией МОК, занимавшейся расследованием нарушений антидопинговых правил на ОИ-2014. В ноябре 2017 года комиссия признала 43 российских участников Олимпиады виновными и пожизненно отстранила их от Игр. Решения Освальда основывались в том числе на выводах Макларена.