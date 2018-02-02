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Второй полуфинал Мировой суперсерии: Дортикос перевесил Гассиева

Korrespondent.net
Фото: Sputnik/LETA

Во втором полуфинале Всемирной боксерской суперсерии сойдутся чемпион мира по версии IBF в тяжелом весе Мурат Гассиев и обладатель титула WBA Юниер Дортикос.

За день до поединка состоялась традиционная церемония взвешивания. Гассиев показал вес 90,35 килограмм, а его оппонент – 90,7 килограмм (при лимите первого тяжелого веса 90,7 кг).

Gassiev tips the scales at 90.35kg! #GassievDorticos 🏆 #AliTrophy

Публикация от World Boxing Super Series (@wbsuperseries)

Напомним, полуфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии между Муратом Гассиевым и Юниером Дортикосом состоится 3 февраля в Сочи. Победитель выйдет в финал, где сразится с Александром Усиком.

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