Второй полуфинал Мировой суперсерии: Дортикос перевесил Гассиева

Во втором полуфинале Всемирной боксерской суперсерии сойдутся чемпион мира по версии IBF в тяжелом весе Мурат Гассиев и обладатель титула WBA Юниер Дортикос.

За день до поединка состоялась традиционная церемония взвешивания. Гассиев показал вес 90,35 килограмм, а его оппонент – 90,7 килограмм (при лимите первого тяжелого веса 90,7 кг).

Напомним, полуфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии между Муратом Гассиевым и Юниером Дортикосом состоится 3 февраля в Сочи. Победитель выйдет в финал, где сразится с Александром Усиком.