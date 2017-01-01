«Реал» поднимет Роналду зарплату до 30 миллионов евро в год

Мадридский футбольный клуб «Реал» поднимет зарплату португальскому нападающему команды Криштиану Роналду до 30 миллионов евро в год, сообщает sport.es.

С нового сезона 32-летний Роналду, контракт которого с «Реалом» истекает в 2021 году, будет зарабатывать на девять миллионов евро больше. Таким образом, уровень зарплаты Роналду приблизится к уровню зарплаты бразильца Неймара, который, как обращает внимание издание, получает в «Пари Сен-Жермен» 33 миллиона евро в год.

Ранее СМИ сообщали, что отношения Роналду с президентом «Реала» Флорентино Пересом якобы оказались подорваны, поскольку тот до сих пор не исполнил данное после победы в 2017 году в Лиге чемпионов обещание улучшить условия контракта форварда, и что Роналду хочет вернуться в английский «Манчестер Юнайтед».

Однако в конце января Роналду признался, что "хочет остаться в "Реале", и что "любит этот клуб".