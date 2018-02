Видео: Порзиньгис переписал историю НБА

До этого рекорд принадлежал двум игрокам. В прошлом сезоне нечто подобное сделал принципиальный соперник Порзиньгиса Карл Энтони Таун из миннесотского «Timberwolves», а в сезоне 1996/97 - Крис Уэббер из вашингтонского «Bullets».

Kristaps Porzingis has made at least one 3-pt FG and blocked at least one shot in 15 straight games, setting a NBA record per @EliasSports.



The record was previously held by two players. Who were they?



HINT: one was in 1996-97 and the other last season— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 3, 2018