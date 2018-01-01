Швейцарский суд отклонил иск россиян по поводу отстранения от Олимпиады

Федеральный суд Швейцарии отклонил иск шестерых российских спортсменов к Международному олимпийскому комитету (МОК) по поводу невыдачи приглашений на Игры-2018.

В суд Швейцарии обратились спортсмены, ранее отбывавшие наказание за нарушение антидопинговых правил: биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, прыгун с трамплина Дмитрий Васильев, а также член сборной России по шорт-треку Татьяна Бородулина.

Спортсменам не удалось оспорить в суде критерий, выдвинутый МОК, согласно которому российские атлеты, ранее уличенные в применении допинга, не смогут принять участие в Пхенчхане-2018.

«Да, я могу подтвердить, что дело обстоит именно так», – заявил представитель МОК.

Все шестеро российских атлетов, чьи иски были отклонены в различное время были дисквалифицированны за допинг. Юсков попался на марихуане, Васильев, Старых и Логинов на различных запрещенных препаратах, Павел Кулижников неудачно выпил энергитический напиток, в котором содержался допинг, а Татьяна Бородулина пропустила три внесоревновательных контроля подряд и была отстранена на полгода.