Сборная Латвии по футболу проиграла Южной Корее

Сборная Латвии по футболу в субботу, 3 февраля, в турецком городе Анталья в неофициальном проверочном матче со счетом 0:1 уступила сборной Южной Кореи, которая этим летом примет участие в розыгрыше чемпионата мира.

Таким образом, сборная Латвии потерпела три поражения подряд, ранее команда проиграла в проверочных матчах Саудовской Аравии и Косово. Впрочем, матч против Южной Кореи в официальную статистику включен не будет.

В составе нашей команды дебютировал Каспарс Икстенс, которые последние годы являлся резервным вратарем сборной. Он участвовал в тренировочных лагерях команды, однако в играх на поле не выходил. Кроме того, первый матч в составе сборной Латвии провели полузащитники Райвис Андрис Юрковскис, Никита Иванов, Ингарс Сармис Стуглис и Эдуард Эмсис, а также нападающий Владислав Федоров.

Отметим, что ранее сборная Латвии встречалась с Южной Кореей всего один раз - в 2010 году в испанской Малаге, когда сильнее оказались южнокорейцы, победившие со счетом 1:0.

В рейтинге FIFA Южная Корея находится на 59-м месте, тогда как Латвия расположилась на 131-й позиции.