Хоккейному вратарю Южной Кореи из-за недовольства МОК придется сменить шлем

Далтон проводит матчи в шлеме с изображением корейского военачальника и флотоводца Ли Сунсина, который участвовал в победе над Японией в 1597 году. МОК считает, что Далтон нарушает 51-е правило Олимпийской хартии, согласно которому «запрещено использовать Олимпийские игры в качестве платформы для протестов, демонстраций или содействия политической, религиозной или расовой пропаганды».

Далтон решил поместить изображение Ли Сунсина на шлем, вдохновившись статуей военачальника в Сеуле. Хоккеист отметил, что испытывает гордость за Ли Сунсина и на Играх 2018 года в Пхёнчхане хотел гордо представлять Южную Корею.

Canadian-born South Korea Olympic team goalie Matt Dalton forced to remove image of legendary Korean naval commander from his mask. https://t.co/UXkk6kXzJv pic.twitter.com/PtHMAz0fxl— Nick Zaccardi (@nzaccardi) February 4, 2018