Латвиии не удалось обыграть канадцев: 0:2

Шайбы забросили: 1:0 Марк-Андре Граньяни (2:13), 2:0 Мэт Робинсон (30:30).

Открыть счет в игре сопернику удалось уже на 3-й минуте, когда Марк-Андре Граньян не особо сильно бросил шайбу издалека, но та срикошетила прямо в ворота Мерзликина. Сразу после наша сборная начала нападение, но канадца его успешно отразили.

На 6-й минуте обе команды получили штраф. За воротами противника Мейя применил силовой прием по отношению к товарищу по рижскому «Динамо» Столлери. В результате из-за пререканий удаления получили Клинкхаммер и Кениньш.

В первом периоде счет больше не изменился.

Второй период начался с активного нападения, однако наши ребята крепко стояли в защите. И все же спустя пол периода шайба снова была в наших воротах. Нападение сборной Латвии не удалось и канадцы тут же отправились на нашу сторону льда. Мэт Робинсон вышел один на один с Мерзликиным и обыграл его - 2:0. Не спасло ситуацию и удаление у канадцев за неполную минуту до конца второго периода.

Третий период наша команда начала с нападения. Канадский вратарь еле отразил брошенную шайбу. Темп игры все ускорялся, но изменить счет ни одной из сторон до конца встречи так и не удалось.

Лучшим в нашей команде был назван Гинт Мейя.

Напомним, в пятницу из списка кандидатов нашей сборной были вычеркнуты имена Сандиса Золманиса и Рихарда Букартса.

Не смогли присоединиться к нашей команде Роберт Букартс, Ральф Фрейбергс, Андрис Джериньш и Оскр Цибульскис, которые в эти дни заняты в клубах Чехии.

У канадцев после Риги запланированы проверочные встречи в Белоруссии и Швеции — 6 и 11 февраля соответственно.

В составе нет ни одного хоккеиста Национальной хоккейной лиги (НХЛ), поскольку игроки этого турнира не могут принимать участие в Олимпиаде. Несмотря на это состав будет достаточно сильным, поскольку сборную в основном составляют хоккеисты, играющие в европейских клубах. В канадской сборной, которая отправится в Пхенчхан больше всего игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — 13 человек.

Ранее сборная Канады проводила проверочную игру в Риге в 2003 и 2005 годах. В первый раз Латвия уступила со счетом 1:3, а во второй дуэли пережила еще одну неудачу - 3:5.

Пока другие сборные будут принимать участие в олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля, у Латвии в середине февраля запланировано участие в турнире Европейского хоккейного вызова (EIHC) в Дании.

Piektdien no no Latvijas izlases kandidātu saraksta tika atskaitīti uzbrucēji Sandis Zolmanis un Rihards Bukarts. Savukārt vien šodien Rīgā no Šveices ieradās vārtsargs Elvis Merzļikins.

Latvijas valstsvienībai šoreiz nevarēja pievienoties Čehijā spēlējošie Roberts Bukarts, Ralfs Freibergs, Andris Džeriņš un Oskars Cibuļskis, jo šajās dienās viņi ir aizņemti klubos. Bukarts un Džeriņš piektdien atzīmējās ar rezultativitātes punktiem Čehijas čempionātā.

Kanādas valstsvienība pirms Phjončhanas olimpiskajām spēlēm Rīgā aizvada treniņnometni. Pēc mača ar Latviju kanādiešiem Rīgā paredzētas pārbaudes spēles arī pret Baltkrieviju un Zviedriju - attiecīgi 6. un 11. februārī.

Sastāvā nav neviena Nacionālās hokeja līgas (NHL) hokejista, jo šā turnīra spēlētāji Olimpiādē nevar piedalīties. Neskatoties uz to, sastāvs būs visnotaļ spēcīgs, izlasi veidojot pārsvarā no Eiropas klubos spēlējošajiem hokejistiem.

Kanādas izlasē, kas dosies uz Phjončhanu, vislielākā pārstāvniecība ir no Kontinentālās Hokeja līgas (KHL), kur šobrīd spēlē 13 valstsvienībā iekļuvušie hokejisti. 4 spēlētāji ir no Šveices augstākās līgas (NLA), pa trim no Amerikas Hokeja līgas (AHL) un Zviedrijas, bet pa vienam no Vācijas un Austrijas līgām.

Komandā iekļautie 25 hokejisti kopā aizvadījuši 5544 mačus NHL.

Kanādas izlase Rīgā viesosies arī maijā, aizvadot treniņnometni pirms pasaules čempionāta un pārbaudes mačā atkal tiekoties ar Latviju. Tad Kanādas izlasē jau varēs būt NHL klubu spēlētāji.

Kanādas izlase iepriekš pārbaudes spēles Rīgā aizvadījusi 2003. un 2005. gadā. Pirmajā reizē Latvija piekāpās ar 1:3, bet otrajā duelī tika piedzīvota vēl viena neveiksme ar 3:5.