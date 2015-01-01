МОК не пустил 15 оправданных россиян на Олимпиаду в Пхенчхан

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) ответила отказом на запрос прислать приглашения на Олимпийские игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане 13 российским спортсменам и двум тренерам, которые ранее были пожизненно отстранены от Олимпиад за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, но впоследствии оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS), сообщается на официальном сайте МОК.

"Запрос о приглашении 15 спортсменов и тренеров для участия в Олимпиаде в Пхенчане отклонен. Чтобы дать дополнительную уверенность в том, что вся информация, имеющаяся в распоряжении комиссии, была проанализирована и оценена, комиссия рассмотрела дела всех 13 спортсменов, используя ту же методологию, что и 16 и 17 января 2018 года - в индивидуальном порядке и анонимно.

Кроме того, комиссия согласилась с тем, что решение CAS не сняло подозрений в применении допинга и не дало комиссии достаточную уверенность, чтобы дать рекомендации, что эти 13 спортсменов могут считаться «чистыми»", - говорится в релизе.

Ранее ОКР выслал МОК список из следующих 15 россиян: Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова (все — скелетон), Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все — лыжные гонки), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов (все — конькобежный спорт), Татьяна Иванова (санный спорт); тренеры Альберт Демченко (санный спорт) и Сергей Чудинов (скелетон).