Офицеры WADA сорвали тренировку сборной России по хоккею в Пхенчхане

Как сообщает «Матч ТВ», за два часа до ледовой разминки допинг-офицеры увели 16 спортсменок на сдачу анализов. Часть из них не успела освободиться к началу тренировки, из-за чего тренеры не сумели провести полноценное занятие.

Как рассказал телеканалу главный тренер женской сборной России по хоккею Алексей Чистяков, перед этим у команды был тяжелый переезд в Южную Корею, так как затянулась выдача багажа.

«Занятие пришлось проводить в усеченном составе, так как половину сборной забрали допинг-офицеры, девчонки просто не успели вернуться к началу тренировки. Хоккеистки настраиваются, мы готовили команду к Олимпиаде на протяжении последних двух сезонов. В сложившейся политической ситуации хочется показать и доказать всем, что мы боеспособный коллектив», отметил Чистяков.

Женский олимпийский хоккейный турнир стартует 10 февраля. Россиская команда, которая выступит в Пхенчхане под олимпийским флагом и специальном статусе «Олимпийский атлет из России», днем позже в первом туре встретится с грозными канадками.

Добавим, что 5 февраля комиссия Международного олимпийского комитета (МОК)отказала в приглашении на Олимпиаду 13 российским спортсменам и двум тренерам, которых ранее оправдал Спортивный арбитражный суд (CAS). По мнению комиссию, снятие пожизненной дисквалификации с атлетов не означает, что они должны принять участие в Играх уже в этом году.



