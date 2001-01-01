Шведы обвинили соседнюю Норвегию в существовании допинговой системы

Изложенные в ленте доводы о допинге в лыжных гонках основаны на собственном расследовании журналистов SVT, а также на свежих данных британского издания Sunday Times и немецкого телеканала ARD.

Взорванная ими «допинговая бомба» может накрыть обе страны, поставив под сомнение чистоту побед как норвежцев, так и самих шведов.

Создатель фильма шведский журналист Хассе Свенс утверждает, что все медали в лыжных гонках в 90-е годы были завоеваны с помощью допинга. При этом если в России была государственная допинг-система, то в Норвегии существует допинг-система на уровне спортивных федераций.

В Швеции, по его словам, допинг принимали только отдельные спортсмены, у которых также выявлены аномальные показатели крови.

По словам Свенса, теперь Норвежская лыжная федерация пытается заставить журналистов замолчать, осложняя работу и противопоставляя их доводам потоки собственной пропаганды.

«В Норвегии делают все, чтобы умолчать об этом. У них там пропаганда на уровне Северной Кореи. Они просто поливают грязью нашу серьезную работу. Но у нас есть и еще доказательства. Последнее слово в этом деле еще не сказано. Всему свое время. И Норвегия тоже очнется ото сна», - заявил Свенс.

В минувшие выходные британское издание Sunday Times совместно с немецким телеканалом ARD сообщило о получении доступа к базе данных около десяти тысяч образцов крови более двух тысяч лыжников. Сотни из них избежали дисквалификации, несмотря на аномальные результаты анализов крови, а многие до сих пор выступают на соревнованиях.

В общей сложности подозрение вызвали 290 проб. Они принадлежат спортсменам, которые с 2001-го по 2010 год выиграли около трети всех медалей Олимпиад и чемпионатов мира.

При этом Россия лидирует по количеству лыжников с аномальными показателями - 34 процента. Далее следуют Франция (29) и Австрия (28). Лыжники-астматики из Норвегии и Швеции, по данным Sunday Times, в список не попали.