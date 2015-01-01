Назван обладатель Кубка Латвии по хоккею

Во вторник, 6 февраля, определился обладатель Кубка Латвии по хоккею - им стал клуб «Mogo», который в финале в третий раз подряд переиграл команду «Kurbads».

В «Арена Рига» команды в основное время так и не сумели выявить сильнейшего, но в овертайме хоккеисты «Mogo» оказались точнее и победили с общим счетом 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0). Автором победной шайбы стал Владимир Мамонов. Примечательно, что именно он поставил точку в финале Кубка Латвии два года назад.

Розыгрыш Кубка Латвии по хоккею возобновился в сезоне 2015/2016, когда в финале «Mogo» со счетом 4:3 обыграл «Kurbads». Команды встречались и в финале в прошлом году, тогда матч закончился победой «Mogo» в овертайме со счетом 3:2.

Команды в этом сезоне значительно усилили состав. Так, к «Kurbads» присоединились опытные нападающие Янис Спруктс и Мартиньш Ципулис, а ряды «Mogo» пополнили Алексей Широков и российский легионер Дмитрий Моня, за плечами которого огромный опыт в КХЛ.

Отметим, что хоккеисты «Mogo» уже обеспечили себе победу в регулярном чемпионате OHL, где в 27 играх набрали 65 очков. В свою очередь у «Kurbads» и «Liepāja»/«Optibet» на 13 очков меньше, и у них для того, чтобы поделить второе и третье место есть еще три игры.