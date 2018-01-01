«Это был ужас». Специалист о нелегальных трансляциях боя Майриса Бриедиса

Отношение латвийского общества к интернет-пиратству постепенно меняется: все чаще жители Латвии понимают, что за защищенную авторскими правами интеллектуальную собственность необходимо платить. Эти изменения особенно заметны, сравнивая статистику нелегальных просмотров двух последних боев лучшего латвийского боксера Майриса Бриедиса, рассказала в программе Латвийского радио 4 «Домская площадь» исполнительный директор общества «За легальное содержание» Даце Котзева.

По словам специалиста, прошедший в сентябре минувшего года бой Майриса Бриедиса с кубинцем Майком Пересом стал своего рода лакмусовой бумажкой, характеризующей глубину проблемы интернет-пиратства в Латвии.

«Ужас, что творилось в интернете. Люди, связанные со СМИ, спортивные комментаторы, люди, которые должны понимать эти вещи, что спорт — дорогое мероприятие, и купить права на такой матч — это очень дорого, публично делились [ссылками на нелегальные трансляции] в «Фейсбуке», хвастались. Это был ужас, что творилось в сентябре.

Кафе и рестораны тоже показывали нелегальные трансляции. Это был большой шок»,

— призналась Котзева.

Тем не менее, трансляция уже следующего боя Майриса Бриедиса показала, что ситуация с онлайн-пиратством все же меняется к лучшему.

«Последний матч Майриса Бриедиса с Александром Усиком показал позитивную тенденцию. Люди начинают понимать. Я тоже приложила усилия, чтобы объяснять людям — это большое мероприятие, для Латвии большая честь, что оно происходит здесь, потому что Украина тоже очень хотела, чтобы матч был в Кивеве. Но именно потому, что уровень пиратства на Украине еще выше, организаторы выбрали Ригу. Все публичные места, кафе и рестораны в этот раз стояли в очереди за лицензиями, так что это все радовало по сравнению с сентябрем», — заключила специалист.