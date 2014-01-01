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Японский горнолыжник установил рекорд Олимпийских игр

Korrespondent.net
Нориаки Касаи | Фото: REUTERS/Scanpix

Японский летающий лыжник Нориаки Касаи стал первым спортсменом в истории, который принял участие в восьми зимних Олимпиадах подряд.

Нориаки Касаи стартовал в квалификации олимпийского турнира на Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане в четверг.

Касаи впервые вышел на олимпийский старт на Играх-1992 во французском Альбервиле и с тех пор не пропускал ни одной Олимпиады.

45-летний атлет является серебряным призером ОИ-1994 в норвежском Лиллехамммере в командных соревнованиях, а также завоевал серебро на большом трамплине и бронзу в командном турнире на Играх-2014 в Сочи.

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