Латвия на Олимпиаде: Держим кулаки!

Сегодня в Пхенчхане открываются XXIII Зимние Олимпийские игры. Церемония открытия начнется в 13:00 по латвийскому времени. Латвийская делегация выйдет на стадион под 11-м номером. И есть шанс, что наши ребята привезут домой две, три, возможно, четыре медали. Удачи!

Латвию на Зимних Олимпийски играх будут представлять 35 спортсменов в 9 видах спорта. Это столько же видов, как и четыре года назад в Сочи. Правда, на этот раз придется обойтись без сборной по хоккею.

Агентство «Associated Press» (AP) прогнозирует, что Латвия получит 3 медали. Похожий прогноз и у букмекеров.

Две медали могут принести скелетонисты: серебро — лучший скелетонист мира за последнее десятилетие Мартин Дукурс, а бронзу — его старший брат Томас Дукурс.

Золотую медаль агентство прочит Сун Бин Юну из Южной Кореи, который в этом году стал обладателем Кубка мира.

Третью медаль для Латвии могут взять бобслеисты — четверка Оскара Киберманиса.

«Конечно, буду доволен медали. Но это не самоцель. Буду рад, если до последнего заезда будем бороться за медали. Хочется, чтобы была именно борьба. Не хочется пока ничего обещать», - незадолго до поездки в Пхенчхан указал TVNET главный тренер сборной по бобслею Сандис Прусис.

Есть шансы и у других спортсменов. Интересно, что средний возраст латвийской сборной уменьшился до 26,7 лет. Это немного меньше, чем у других команд. Самый взрослый — Томас Дукурс (36 лет), самая молодая — фигуристка Диана Никитина (17 лет).

Первые соревнования наших спортсменов ждут уже завтра, 10 февраля.

Всего в играх представлены команды 92 стран мира. Будут разыграны 102 комплекта медалей в 15 видах спорта. В XXIII Зимних Олимпийских играх примут участие почти 3000 спортсменов.

Олимпиада пройдет в Южной Корее с 9 по 25 февраля.