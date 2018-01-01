Мутко назвал причины недопуска россиян на Олимпиаду

Вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не допустить российских спортсменов до участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Его слова в пятницу, 9 февраля, приводит ТАСС.

«Это решение, конечно, другим и не могло быть. Сама формула приглашения такова, что ее крайне сложно оспаривать, несмотря на то, были ли вообще нарушения. Суд и следовал этому. Сама процедура недопуска непрозрачна и не добавляет организации авторитета

Вице-премьер сравнил процедуру приглашения на Олимпиаду с используемой частными клубными турнирами: «Это все-таки олимпийские игры. Все это понизит конкуренцию и внимание к играм».

Международный олимпийский комитет поддержал решение не допустить российских спортсменов на Олимпиаду. По словам представителей комитета, вердикт важен для всего олимпийского движения.

Ранее 9 февраля CAS не удовлетворил апелляции 45 представителей российской делегации на недопуск до Олимпийских игр в Пхенчхане. Суд отказался считать отстранение россиян несправедливым, назвав его «правомерным решением».