В Пхенчхане открылись Зимние Олимпийские игры

В пятницу, 9 февраля, в Южной Корее открылись XXIII Зимние Олимпийские игры. Латвию в Пхенчхане представляют 35 спортсменов. Поддержать нашу команду прибыл и президент Латвии Раймонд Вейонис с супругой Иветой. Церемония открытия началась в 13:00 по латвийскому времени. В ней использовались 5G технологии.

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Наша команда вышла на стадион под 11-м номером, поскольку за основу был взят корейский язык. Российская команда - под 55-м номером, между командами Австрии и Узбекистана. Россияне вышли под олимпийским флагом.

Зимние Олимпийские игры с каждым разом становятся все дороже. Четыре года назад в Сочи они обошлись России примерно в 55 млрд долларов США. Однако Южная Корея сумела доказать, что Олимпиаду можно организовать и с меньшими расходами. Игры в Пхенчхане обошлись стране примерно в 13 млрд.

Южная и Северная Кореи на этой церемонии открытия вместе вышли на стадион. Так же они выходили с 2000 по 2006 год, но в 2008 году в Пекине вновь стали делать это раздельно. Обе Кореи по-прежнему технически в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов завершилась прекращением огня, а не мирным договором.

Впервые с 1998 года, когда игры проходили в Нагано, на этой Зимней олимпиаде не будет игроков Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ), поскольку Международный Олимпийский комитет (МОК) не был готов оплатить транспорт и страховку хоккеистов.

Наибольшая делегация в Пхенчхане у Германии - 376 спортсменов.

Напомним, Латвию на Зимних Олимпийски играх представляют 35 спортсменов в 9 видах спорта. Это столько же видов, как и четыре года назад в Сочи. Правда, на этот раз придется обойтись без сборной по хоккею.

Первые соревнования наших спортсменов ждут уже завтра, 10 февраля. Латвия три раза подряд получала награды на Олимпиаде, и нет причин думать, что в этот раз мы останемся без них. Главный фаворит - скелетонист Мартин Дукурс, которому уже 33 года и, возможно, это будет его последняя Олимпиада.

Всего в играх представлены команды 92 стран мира. Будут разыграны 102 комплекта медалей в 15 видах спорта. В XXIII Зимних Олимпийских играх примут участие почти 3000 спортсменов.

Олимпиада пройдет в Южной Корее с 9 по 25 февраля. Следующие Зимние Олимпийские игры состоятся в Пекине в 2022 году.