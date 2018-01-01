ЮНЕСКО призывает к более объективному освещению спортсменок

В то время как миллионы людей по всему миру готовятся смотреть Олимпийские и Паралимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане, Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле призвала СМИ обеспечить более сбалансированное освещение женщин-спортсменок.

«Борьба за равенство между мужчинами и женщинами занимает центральное место в нашей работе, - заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. - Только 4% спортивного медиа-контента посвящено женскому спорту. Лишь 12% спортивных новостей освещается женщинами».

ЮНЕСКО также выражает сожаление по поводу стереотипных комментариев, распространяемых в средствах массовой информации, которые зачастую сосредоточены на внешности спортсменок или их семейном статусе, даже приписывая их достижения тренерам и наставникам мужского пола.

«Всякий раз, когда средства массовой информации освещают женские виды спорта, они рассказывают милые, несерьёзные истории, тогда как мы хотим, чтобы СМИ критиковали выступления спортсменов. Будьте критичными – так же, как СМИ и журналисты ведут себя со спортсменами-мужчинами», - указала Лиза Стхалекар, главный комментатор крикета.

«Некоторая критика все-таки звучит в мой адрес. Они говорят, «девушки должны заниматься домашним хозяйством» или «девушки должны заниматься готовкой». Что делают девушки в спорте на экране?» - указала на проблему Фазела Саба, ведущий вещатель спортивных новостей из Пакистана.