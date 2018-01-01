Олимпиада 2018: сколько денег потратили на церемонию открытия Игр

Как сообщили организаторы, на церемонию открытия потратили около 70 миллиардов вон, что составляет около 65 миллионов долларов.

"Бюджет церемонии сначала планировался в 100 миллиардов вон. Но после Игр в Рио мы узнали, что там церемония была ориентирована на защиту окружающей среды, и оргкомитет решил вложиться в меньшую сумму, поэтому мы получили 60 миллиардов вон. Мы создавали все с нуля, 20-30 миллиардов осталось на креативный контент. За два месяца до церемонии нам выделили 10 миллиардов дополнительного бюджета, что нам помогло - мы установили LED-мониторы на сиденьях.

Было сложно соревноваться с прошлыми церемониями, но мы маленькая страна и, несмотря на небольшой бюджет, сделали эффектное шоу", – рассказал директор церемоний открытия и закрытия Олимпиады в Пхенчхане Сон Сын Хван на пресс-конференции.