Латвийская биатлонистка Бендика заняла 39-е место

На Олимпийских играх в Пхенчхане прошли соревнования по биатлону. Первый комплект медалей разыграли женщины в спринте на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Победила немка Лаура Дальмайер, а латвийская спортсменка Байба Бендика заняла 39-е место среди 87 участниц.

Дальмайер является обладательницей Кубка мира прошлого сезона.

Серебряную медаль завоевала норвежская биатлонистка Марта Улсбю (1 штрафной круг), бронзовую — чешка Вероника Виткова, которая также сделала один неточный выстрел.

Латвийская биатлонистка Байба Бендика с четырьмя промахами отобралась в гонку преследования, заняв 39-е место. Она проиграла немке чуть больше двух минут.