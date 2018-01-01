Саночник Апарйодс на седьмом месте по итогам двух заездов

Дебютант олимпийских игр Кристер Апарйодс во втором заезде финишировал шестым, а по итогам первого дня соревнований занимает седьмое место среди сильнейших саночников мира. Другие латвийские саночники расположились на 21-й (Инар Кивлениекс) строчке и на 25-й (Артур Дарзниекс) строчке турнирной таблицы.

Апарйодс пришел к финишу шестым и в первом, и во втором заезде. Однако именно во втором заезде против Кристера сыграла погода – на улице стало холодать, из-за чего стартующие позже участники могли развивать большую скорость.

Лидером по итогам двух заездов является Феликс Лох (Германия), на втором месте расположился Давид Глейршер (Австрия), а на третьем – Роман Репилов (Россия).