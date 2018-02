Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» умер от рака в 36 лет

За свою карьеру Лиан Миллер выступал за «Селтик», «Манчестер Юнайтед», «Лидс Юнайтед», «Сандерленд», «Куинз Парк Рейнджерс», «Хиберниан», «Рейнджерс».

В период с 2004 по 2009 год Милнер провел 21 матч за сборную Ирландии, забив за национальную команду один мяч.

В официальном Twitter шотландский «Селтик», в составе которого Милнер стал чемпионом Шотландии в 2004 году, выразил глубокие соболезнования в связи со смертью экс-игрока команды.



Everyone at #CelticFC is deeply saddened to hear of the passing of former midfielder Liam Miller. Our thoughts and prayers are with his family and friends at this time.



RIP Liam, YNWA. pic.twitter.com/vMkT1CtJ2m— Celtic Football Club (@CelticFC) 9 февраля 2018 г.