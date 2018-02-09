Усик показал фото тренировок с женой

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик, который входит в десятку лучших боксеров мира по версии World Boxing News, опубликовал на своей странице в Instagram фотографии и видео с совместных тренировок с женой. На фотографиях пара занимается спортом на пляже.
Cемья украинского боксера отдыхает в Мексике. Однако Александр Усик и его жена выделяют время для тренировок.
На одной из фотографий Александр Усик отжимается, в то время, как его жена Екатерина сделала упражнение «планка».
Кроме сложных физических упражнений, пара занимается бегом на мексиканском пляже. Видно, что супруги поддерживают прекрасную физическую форму.