Усик показал фото тренировок с женой

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик, который входит в десятку лучших боксеров мира по версии World Boxing News, опубликовал на своей странице в Instagram фотографии и видео с совместных тренировок с женой. На фотографиях пара занимается спортом на пляже.

Cемья украинского боксера отдыхает в Мексике. Однако Александр Усик и его жена выделяют время для тренировок.

На одной из фотографий Александр Усик отжимается, в то время, как его жена Екатерина сделала упражнение «планка».

Семейные тренировки👌 A post shared by 🇺🇦LomUs Official🇺🇦 (@lomus.ua) on Feb 9, 2018 at 8:34am PST

Кроме сложных физических упражнений, пара занимается бегом на мексиканском пляже. Видно, что супруги поддерживают прекрасную физическую форму.