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Усик показал фото тренировок с женой

Korrespondent.net
Александр Усик | Фото: AP/ScanPix

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик, который входит в десятку лучших боксеров мира по версии World Boxing News, опубликовал на своей странице в Instagram фотографии и видео с совместных тренировок с женой. На фотографиях пара занимается спортом на пляже.

Cемья украинского боксера отдыхает в Мексике. Однако Александр Усик и его жена выделяют время для тренировок.

На одной из фотографий Александр Усик отжимается, в то время, как его жена Екатерина сделала упражнение «планка».

Семейные тренировки👌

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Кроме сложных физических упражнений, пара занимается бегом на мексиканском пляже. Видно, что супруги поддерживают прекрасную физическую форму.

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