Расторгуев из-за ошибок при стрельбе занял 24 место в спринте на 10 километров

Ведущий латвийский биатлонист Андрей Расторгуев в воскресенье на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане в спринте на 10 километров допустил три ошибке при стрельбе и не попал в тройку лучших. Латвиец занял 24 место.

Еще один латвийский биатлонист - Оскар Муйжниекс вошел лишь в седьмой десяток сильнейших, чего не хватило для квалификации в гонку преследования.

На прошлой Зимней Олимпиаде в Сочи Расторгуев трижды входил в двадцатку сильнейших, показав лучший результат в гонке преследования, где он был девятым.

Лучшая латвийская биатлонистка Байба Бендика в субботу заняла 39-е место в спринте на 7,5 км.

Победителем в спринтерской гонке на 10 километров стал немецкий биатлонист Арнд Пайффер. Он закрыл все мишени и показал время 23 минуты 38,8 секунды.

Пайффер впервые в карьере стал олимпийским чемпионом, в его активе серебро Игр-2014 в Сочи в эстафете.

Арнд также является четырехкратным чемпионом мира, причем только одно золото он выиграл в личной гонке, став первым в спринте в 2011 году.

Серебро у чеха Михала Крчмаржа (+4,4 секунды), стрелявшего безукоризненно, бронза у итальянца Доминика Виндиша (+7,7), который не закрыл одну мишень.

Россияне Антон Бабиков (+2.09), допустивший четыре промаха, и Матвей Елисеев (+3.20), отправивший пять пуль в «молоко», показали 57-й и 83-й результаты соответственно.





