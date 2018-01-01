Знаменитый нидерландский конькобежец Свен Крамер выиграл золотую медаль на Играх-2018 в Пхенчхане, победив на дистанции 5000 метров с олимпийским рекордом. Голландец показал результат 6 минут 9,76 секунды, обновив собственное сочинское достижение четырехлетней давности (6.10,76).

Серебро выиграл представитель Канады Тед-Ян Блумен (6.11,616), бронза у норвежца Сверре Лунде Педерсена (6.11,618).

«Прекрасно выиграть три раза подряд на Олимпиаде дистанцию 5000 метров, замечательный факт, хорошее достижение, но я особо не зацикливаюсь и сейчас уже думаю о предстоящих дистанциях. Мне сегодня повезло. Я стартовал позже соперников: они начали дистанцию быстро, я мог ориентироваться на их график и проводил круги по 29 секунд, контролировал ситуацию, что позволило мне показать такой результат».

Таким образом, Крамер стал рекордсменом по количеству олимпийских медалей в мужском конькобежном спорте.

31-летний голландец, выигравший сегодня свою восьмую медаль, опередил финна Класа Тунберга и норвежца Ивара Баллангруда, у которых по семь олимпийских наград. Ранее в активе Крамера было три золота, два серебра и две бронзы, завоеванных на Олимпийских играх в Турине, Ванкувере и Сочи.

Также Крамер стал первым голландцем в истории летних и зимних Олимпиад с восемью медалями в активе. Ранее он делил первое место с пловцом Питером ван ден Хогенбандом.





