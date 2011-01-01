Дебютант Олимпиады латвийский саночник Кристер Апарьодс занял 11-е место

Латвийский саночник Кристер Апарьодс, в воскресенье в Пхенчхане дебютировавший на Олимпийских играх, занял 11-е место. Инар Кивлениекс стал 20-м, Артур Дарзниекс - 24-м.

В двух первых заездах Апарьодс был шестым и после первого дня соревнований занимал седьмое место. В третьем заезде он занял 13-е место и передвинулся на 9-ю позицию, в четвертом - еще на два места и в итоге занял 11-е место.

По всей вероятности, Апарьодс на следующей неделе будет участвовать в командной эстафете.

В соревнованиях участвовали 40 саночников, на четвертый заезд квалифицировались 20 лучших по результатам первых трех заездов.