Чемпион мира о подмене допинг-проб на Олимпиаде: Нет такой возможности

Спекуляции на тему того, что пробы недопущенных до Олимпиады российских спортсменов могли быть подменены, не могут иметь под собой серьезных оснований: процедура сдачи тестов чрезвычайно строга и практически исключает возможность сговора, рассказал в программе Латвийского радио 4 «Открытый вопрос» призер Олимпиады, чемпионатов мира и Европы, глава федерации дзюдо Всеволод Зеленый.

В беседе с радиостанцией спортсмен рассказал о собственном опыте прохождения тестов на допинг и исключил возможность подмены образцов.

«Нет такой возможности. Это происходит абсолютно как в 1978 году, с полицейскими. Перед поездкой [на Олимпийские игры] в Афины у меня здесь взяли [пробу на] допинг, я приехал туда, не успел вещи сложить — стук в дверь. Полицейские, представитель WADA и волонтер меня увозят сдавать кровь. Через какое-то время — опять.

У меня там было три [теста на] допинг в течение двух недель», — подчеркнул Зеленый.

По его словам,

проверка на допинг проводится чрезвычайно строго, сама же процедура для спортсмена довольно трудна в психологическом смысле.

«За тобой или приезжают, или забирают сразу со старта, не дают тебе никакой возможности. Если ты взял медаль и ты уже подпадаешь под проверку на допинг, к тебе прикрепляется человек и он от тебя не отходит. Он с тобой ходит, — хоть час, хоть два. Потом тебя приводят в определенное место, где ты сидишь, пьешь водичку, там еще люди сидят и ждут, когда ты будешь готов. Когда ты готов, с тобой заходят люди и смотрят, как ты это делаешь. Даются баночки, записываются пробы. Сидят три человека и все рассматривают. [...] Естественно, человеку не так просто это все сделать на людях, особенно после соревнований, когда ты обезвоженный. Поэтому вся процедура занимает до нескольких часов. [...] Процедура абсолютно закрытая. Ты все делаешь собственными руками, под надзором двух-трех человек, они все подписывают и это отдается. Все.

Все делается на шесть глаз специалистов, под которыми ты ничего не можешь сделать. Или они должны быть в сговоре.

А это представитель WADA, представитель местной полиции, федеративный врач, — серьезные люди из разных мест. А в очереди сидят другие спортсмены», — рассказал Зеленый.

Добавим, что как раз сегодня, 9 февраля, начинается зимняя Олимпиада в корейском Пхёнчхане. Незадолго до этого 45 спортсменов и два тренера из России подали апелляции на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить их к Играм. Всем им было отказано в удовлетворении апелляции.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпиад решением МОК.

Олимпиада в Пхенчхане завершится 25 февраля. В соревнованиях примут участие спортсмены из 92 стран.