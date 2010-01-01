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Порзингис перенесет операцию и пропустит как минимум 10 месяцев

Korrespondent.net
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Кристапс Порзингис | Фото: AP/LETA

Тяжелый форвард Нью-Йорк Никс Кристапс Порзингис 7 февраля в матче против Милуоки получил разрыв передней крестообразной связки колена на левой ноге.

13 февраля латвийца ожидает операция, после которой он останется вне игры как минимум на 10 месяцев, сообщает ESPN.

Таким образом,

он пропустит всю предсезонную подготовку и сможет помочь своей команде лишь в конце года.

В нынешнем сезоне лидер Нью-Йорк Никс успел принять участие в 48 поединках, набирая в них 22,7 очка, собирая 6,6 подбора и раздавая 1,2 передачи в среднем.

Ранее сообщалось, что Кемба Уокер заменит Порзингиса в команде ЛеБрона в Матче звезд НБА.

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