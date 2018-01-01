Фуркад: Испытываю большое разочарование – я был идеально готов к этой гонке

Французский биатлонист Мартен Фуркад подчеркнул, что был идеально готов к спринту в Пхенчхане, и не может назвать точную причину своего не самого удачного выступления.

"Я не знаю, что произошло, не могу понять. Испытываю большое разочарование, это какое-то недоразумение. Я был идеально готов к этой гонке, был сегодня свеж и мотивирован. Что случилось? Может быть, мой тренер по стрельбе сможет ответить на этот вопрос.

С точки зрения эмоциональной подготовки я также подошел к гонке во всеоружии и отлично справлялся со стрессом и мыслями, которые бывают накануне важнейших стартов. Все действительно было хорошо.

Это не конец света. Есть не только отрицательные моменты. Да, я был готов сегодня стать обладателем титула или медали, но это гонка, и важны лишь результаты, а не чей-то потенциал.

Возможно, сегодня я был лучшим атлетом, но есть трое, которые взошли на подиум, а я нет. Что же, это спорт", – цитирует лидера кубка мира Lequipe.

Напомним, что Мартен показал только 8-й результат в спринтерской гонке на Играх в Пхенчхане, допустив три промаха в «лежке». Победителем стал немец Арнд Пайффер.

Отметим, что в женском спринте обладательницей золота стала также представительница Германии – Лаура Дальмайер.