Канада – сильнейшая нация в мире в фигурном катании

На Зимних Олимпийских играх 2018 разыгран первый комплект медалей в фигурном катании – в командном турнире.
Перед последним дней фактически не было интриги в борьбе за первые два места – Канада на пять очков опережала спортсменов из Россиии, которые оторвались от «бронзовой битвы», а вот там между США и Италией было всего очко разницы.
Выступление в последний день подтвердило преимущество Канады над остальными командами – Патрик Чан выиграл мужскую произвольную программу, Тесса Вирту/Скотт Мойр выиграли у всех танцевальных пар, а Габриэль Дэйлман заняла третье место, чего хватило для общей победы канадской команды.
Уверенно удержались на втором месте спортсмены из России. Михаил Коляда реабилитировался за провал в короткой программе и в произвольной занял второе место, Алина Загитова уверенно выиграла среди женщин, а пара Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев стали третьими.
Не получилось интриги и за бронзу, где США в каждом из видов программы были выше итальянцев - Адам Риппон стал третьим, а Мирай Нагасу и пара Майя Сибутани/Алекс Сибутани показали вторые результаты, что принесло американцам итоговую бронзу.
Командные соревнования. Итог
1. Канада – 73 (8+10+8+8+10+9+10+10)
2. Россия – 66 (3+9+10+10+8+10+8+8)
3. США – 62 (7+8+6+9+9+7+7+9)
4. Италия – 56 (6+7+9+7+7+4+9+7)
5. Япония – 50 (10+6+3+6+7+6+6+6)
6. Китай — 18 (4+4+6+4)
7. Германия — 16 (2+3+8+3)
8. Израиль — 13 (9+1+2+1)
9. Южная Корея — 13 (5+5+1+2)
10. Франция — 13 (1+2+5+5)
Отметим, что после четырех выступлений в короткой программы 10 команд, в произвольную программу были допущены только пять лучших стран.