Канада – сильнейшая нация в мире в фигурном катании

На Зимних Олимпийских играх 2018 разыгран первый комплект медалей в фигурном катании – в командном турнире.

Перед последним дней фактически не было интриги в борьбе за первые два места – Канада на пять очков опережала спортсменов из Россиии, которые оторвались от «бронзовой битвы», а вот там между США и Италией было всего очко разницы.

Выступление в последний день подтвердило преимущество Канады над остальными командами – Патрик Чан выиграл мужскую произвольную программу, Тесса Вирту/Скотт Мойр выиграли у всех танцевальных пар, а Габриэль Дэйлман заняла третье место, чего хватило для общей победы канадской команды.

Уверенно удержались на втором месте спортсмены из России. Михаил Коляда реабилитировался за провал в короткой программе и в произвольной занял второе место, Алина Загитова уверенно выиграла среди женщин, а пара Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев стали третьими.

Не получилось интриги и за бронзу, где США в каждом из видов программы были выше итальянцев - Адам Риппон стал третьим, а Мирай Нагасу и пара Майя Сибутани/Алекс Сибутани показали вторые результаты, что принесло американцам итоговую бронзу.

Командные соревнования. Итог



1. Канада – 73 (8+10+8+8+10+9+10+10)

2. Россия – 66 (3+9+10+10+8+10+8+8)

3. США – 62 (7+8+6+9+9+7+7+9)

4. Италия – 56 (6+7+9+7+7+4+9+7)

5. Япония – 50 (10+6+3+6+7+6+6+6)

6. Китай — 18 (4+4+6+4)

7. Германия — 16 (2+3+8+3)

8. Израиль — 13 (9+1+2+1)

9. Южная Корея — 13 (5+5+1+2)

10. Франция — 13 (1+2+5+5)

Отметим, что после четырех выступлений в короткой программы 10 команд, в произвольную программу были допущены только пять лучших стран.