Американка Андерсон стала двукратной олимпийская чемпионкой в слоуп-стайле

В своей лучшей попытке 27-летняя Андерсон показала результат 83,00 балла. Серебро досталось канадке Лори Блоин (76,33), бронза - финской спортсменке Энни Рукаярви (75,38).

Андерсон победила в этой дисциплине на вторых Играх подряд и принесла сборной США вторую золотую медаль на Играх а Пхенчхане, также в активе американцев одно серебро и одна бронза.

Отметим, что олимпийские квалификационные соревнования в женском слоупстайле в воскресенье были отменены из-за сильного ветра. В итоге все спортсменки были допущены к финалу, а количество попыток в заключительной части состязаний было сокращено с трех до двух.

Сам финал начался с задержкой в 75 минут из-за сильного ветра, который во время соревнований периодически усиливался.