Сегодня на Олимпиаде старт у шести латвийцев, но погода создает проблемы

В понедельник на Олимпийских играх в Пхенчхане на старт должны были выйти шесть представителей Латвии, однако соревнования горнолыжницы Лелды Гасуне перенесены на четверг. Однако сегодня на старт выйдут саночницы Элиза Цауне, Улла Зирне и Кендия Апайорде, в свою очередь соревнования биатлонистов Андрея Расторгуева и Байбы Бендики могут быть отменены из-за погоды.

Масс-старт у женщин был запланирован на 3:15 по латвийскому времени, однако из-за слишком сильного ветра и неблагоприятного прогноза погоды он отменен и перенесен на четверг. Днем раньше по тем же причинам не смог выступить Кристап Звейниекс, теперь же ждать придется Лелде Гасуне.

У Бендики 10-километровая гонка преследования предусмотрена в 12:10. В субботу она не поразила четыре мишени и в 7,5-километровом спринте заняла 39 местро.

У Расторгуева 12,5-километровая гонка преследования запланирована на 14:00. В воскресенье он с тремя ошибками занял 24-е место. На гонку преследования не квалифицировался Оскарс Муйжниекс, который в воскресенье в спринте финишировал на 66-й позиции.

В последние дни в Пхенчхане наблюдается неприятная погода, в горах дует сильный ветер. Вместе с низкой температурой воздуха, которая местами в понедельник достиглся отметки в -16 градусов по Цельсию, это создает для организаторов дополнительные проблемы.