В Пхенчхане гражданин Латвии украл клюшки у сборной Финляндии по хоккею

В Пхенчхане в воскресенье за попытку украсть клюшки финской женской сборной по хоккею задержан ранее судимый гражданин Латвии, сообщил агентству ЛЕТА находящийся в Южной Корее офицер безопасности, замначальника Госполиции Артис Велшс.

В местной полиции Велшсу сообщили, что мужчина 1990 г. рожд. купил билет на хоккейный матч и пробрался в помещение, где хранится хоккейная экипировка. Мужчина похитил комплект из пяти клюшек, который принадлежал одной из финских спортсменок.

Латвиец уже хотел скрыться, но его заметили работающие на Олимпиаде добровольцы, которые сообщили о нем полиции. В момент задержания мужчина находился в состоянии опьянения и признался в совершении кражи.

Южнокорейская полиция начала расследование. Мужчина освобожден, но до 26 февраля ему запрещено покидать страну.

Как указал Велшс, мужчина не имеет никакого отношения к олимпийской делегации Латвии, а в Южной Корее находится по работе.

В Латвии он ранее уже неоднократно попадал в поле зрения полиции за различные инциденты, связанные с употреблением алкоголя и скандалами. Также у него есть судимость за кражу в небольшом размере.