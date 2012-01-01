Расторгуев занял в гонке преследования 12-е место; победил Фуркад

Лучший биатлонист Латвии Андрей Расторгуев на Олимпиаде в Пхенчханге в гонке преследования на 12,5 километров занял 12 место, тогда как золотую награду второй раз подряд завоевал лучший биатлонист последних лет Мартен Фуркад.

Расторгуев на четырех огневых рубежах допустил четыре ошибки, причем две из них - в последней стрельбе, что не позволило ему побороться за место в первой десятке.

Стартовавший в пасьюте восьмым Фуркад прошел дистанцию в 12,5 км с одним промахом на четырех огневых рубежах за 32 минуты 51,7 секунды и стал трехкратным олимпийским чемпионом.

Серебро завоевал швед Себастьян Самуэльссон (+12,0), а бронза досталась немцу Бенедикту Доллю (+15,1). Все призеры допустили по одному промаху.

Расторгуев проиграл победителю 1 минуту и 37,6 секунды, в свою очередь от первой десятки его отделили всего 5 секунд.

Как уже писал Русский TVNET, Андрей Расторгуев в воскресенье на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане в спринте на 10 километров допустил три ошибке при стрельбе и не попал в тройку лучших. Латвиец занял 24 место.

На прошлой Зимней Олимпиаде в Сочи Расторгуев трижды входил в двадцатку сильнейших, показав лучший результат в гонке преследования, где он был девятым.